ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية بأمريكا إلى 55 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت أعداد ضحايا عاصفة القرن الثلجية المميتة إليوت بأمريكا إلى 55 قتيلا فى 12 ولاية، وهى كولورادو إلينوى وكانساس وكنتاكى ميتشيجان وميسورى ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسى و ويسكونسن، وتعتبر ولاية نيويورك أكثر المناطق تضررا.





وأعرب المدير التنفيذى لمقاطعة إيرى بنيويورك بولونكارز، عن تعازيه للذين فقدوا أحباءهم جراء هذا الوضع المروع، متوقعا وجود المزيد من الوفيات سيتم الإعلان عنهم فى وقت لاحق، منوها بأن العاصفة تعد أشد العواصف فتكا فى التاريخ الأمريكى. وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن أعلن حالة الطوارئ فى ولاية نيويورك، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب العاصفة الثلجية. وقال إن "بايدن فوض الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلى لتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمتضررين جراء العاصفة الثلجية".

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