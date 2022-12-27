لافروف: الولايات المتحدة والناتو يريدون تدمير روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "تصرفات الدول الغربية ككل والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الواقع تحت سيطرتها تؤكد أن الأزمة الأوكرانية ذات طبيعة عالمية". وتابع: "ليس سرًا أن الهدف الاستراتيجى للولايات المتحدة وحلفائها بحلف الناتو، هو هزيمة روسيا فى ميدان المعركة كوسيلة لإضعاف بلدنا بدرجة كبيرة أو حتى تدميرها".

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