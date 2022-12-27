جدة - نرمين السيد - وتقع الأرض بجانب عين سلوان، وعلى بعد عدة أمتار من حى البستان. وأوضح مركز معلومات وادى حلوة -القدس، أن عشرات المستوطنين والقوات اقتحموا "أرض الحمراء" والتى تبلغ مساحتها 8 دونمات، وقاموا بوضع الألواح على حدودها. وأضاف المركز أن مواجهات واشتباكات بالأيدى اندلعت بين السكان والمستوطنين وقوات الاحتلال، واعتدت القوات بالضرب والدفع على المتواجدين. وقامت قوات الاحتلال باعتقال 3 شباب بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يستولون على أراضى فى بلدة سلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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