العالم اليوم - رغم الليلة "الكارثية".. كلوب متمسك برأيه حول داروين نونيز

انتم الان تتابعون خبر رغم الليلة "الكارثية".. كلوب متمسك برأيه حول داروين نونيز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - عاش مهاجم ليفربول الشاب، داروين نونيز، يوما "كارثيا" جديدا، الاثنين، حيث تعرض لحملة من السخرية بسبب أدائه الكارثي أمام أستون فيلا.

ولم يحرز داروين نونيز أي أهداف في فوز فريقه ليفربول 3-1 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاع كما كبيرا من الفرص السانحة بطريقة غريبة، أظهرت افتقاده لأساسيات الهجوم والتهديف.

لكن المدرب الألماني يورغن كلوب أشاد باللاعب القادم من أوروغواي، مؤكدا ثقته في قدرته على هز شباك الخصوم مستقبلا.

وأهدر نونيز عدة فرص أمس لكنه عمل بلا كلل طوال المباراة فيصنع الفرص وخاصة دوره في تهيئة فرصة الهدف الثالث لفريقه.

وأوضح كلوب أن خبرته الطويلة مع اللعبة لا تجعله يشعر بكثير من القلق حول سجل نونيز التهديفي.

وقال كلوب عن اللاعب: "مستوى الأداء الذي قدمه والمساحات التي يفتحها. حاليا لا يمكن إيقافه. لا يمكن لأي مدافع أن يقف في وجه سرعته".

وأحرز نونيز 5 أهداف منذ انضمامه لليفربول بديلا لساديو ماني في نهاية الموسم الماضي.

وفشل نونيز أيضا في هز الشباك في 3 مباريات في كأس العالم في قطر، مع منتخب أوروغواي.

وأكد كلوب ثقته في قدرات اللاعب قائلا "سيحرز الأهداف. لا أشك في ذلك.. كل شيء سيكون على ما يرام".