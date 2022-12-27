ارتفاع عدد ضحايا العاصفة في الولايات المتحدة إلى 59 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - ارتفع عدد قتلى العاصفة في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى 59 شخصا، 27 منهم في بلدة بوفالو بنيويورك.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هذا هو اليوم الرابع منذ العاصفة المميتة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص – خاصة في مقاطعة إيري بولاية نيويورك.

وفي بابافيلو بالمقاطعة نفسها حيث ضربت العاصفة بقوة كبيرة وردت أنباء عن أعمال نهب في المتاجر المغلقة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان: “درجات الحرارة المنخفضة التي تهدد الحياة إلى جانب الرياح الجليدية القوية ستخلق وضعاً يهدد حياة أولئك الموجودين على الطريق والمزارعين وأولئك الذين يعملون خارج المنزل”.

وتمتد العاصفة من الحدود المكسيكية في الجنوب إلى منطقة البحيرات العظمى بالقرب من كندا.