روسيا: لا نستطيع الحفاظ على علاقات طبيعية مع أمريكا بسبب بايدن

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن روسيا والولايات المتحدة غير قادرتين على الحفاظ على المسار الطبيعى للمحادثات بسبب مسار المواجهة الذى ينتهجه الرئيس الأمريكى جو بايدن.





وأضاف لافروف، أن "الحفاظ على حوار عادى مع إدارة بايدن، التى تعلن أن الهزيمة الاستراتيجية لبلدنا أحد أهدافها، بات أمرا مستحيلا موضوعيا"، مشيرا إلى أن مسار واشنطن "المناهض لروسيا يستمر فى اتخاذ طابع أكثر حدة وشمولية". وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أن "العلاقات الروسية الأمريكية فى حالة يرثى لها حقا حيث توقفت تقريبا بسبب واشنطن". وأوضح لافروف قائلا "أننا كنا نوضح باستمرار للأمريكيين أنه ليس من أسلوبنا أن نتعمد التقليل من قيمة العلاقات بين الحكومتين.. ومع ذلك، فإننا ننطلق من موقف المعاملة بالمثل تحت أى ظرف من الظروف عندما يتعلق الأمر ببناء الحوار. وبعبارة أخرى، وكقاعدة، نتصرف وفقا لمبدأ "العين بالعين"، ولكن ليس بالضرورة بشكل متماثل".

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