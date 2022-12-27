العالم اليوم - رقم غير مسبوق للمغربي حمد الله في الدوري السعودي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - قاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مساء الاثنين، فريقه الاتحاد للفوز على التعاون بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة العاشرة لدوري المحترفين السعودي.

وتمكن حمد الله (32 عاما) من إحراز هدفين في شباك التعاون، ليسهم بذلك في صعود "العميد" للمركز الثالث برصيد 21 نقطة مع مباراة مؤجلة.

وبذلك، أصبح حمد الله اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من عدد المباريات التي خاضها، من بين اللاعبين الذين أحرزوا 50 هدفا أو أكثر في المسابقة.

ووصلت الحصيلة التهديفية للمهاجم الدولي المغربي إلى 95 هدفا في 94 مباراة خاضها في الدوري السعودي للمحترفين.

كما نجح حمد الله للمباراة التاسعة على التوالي في هز شباك التعاون، كأكثر فريق سجل عليه في مباريات متتالية.

هذا ويحتل مهاجم الاتحاد المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم، بستة أهداف، خلف المتصدر أندرسون تاليسكا، الذي سجل 9 أهداف حتى الآن.

وانتقل عبد الرزاق قبل عام للاتحاد في صفقة حرة، قادما من النصر السعودي.