أردوغان يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي في أنقرة منذ 2018

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 11:33 صباحاً - يتسلم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة، إيريت ليليان، في العاصمة أنقرة، في حفل رسمي بالقصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية علامة جديدة على التقارب بين البلدين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تعيين ليليان بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وظل المنصب شاغرا منذ 4 سنوات بعد تدهور العلاقات بين الطرفين.

وليليان دبلوماسية بارزة، قامت بدور أساسي في تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وكانت القائمة بالأعمال في السفارة الإسرائيلية لدى أنقرة منذ فبراير/شباط 2021.

وفي مارس الماضي، توجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إلى تركيا بناء على دعوة من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي منذ 2007.

وبعد شهرين، زار وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إسرائيل، وقالت أنقرة وتل أبيب إنهما ترغبان بتوسعة علاقاتهما الاقتصادية، وقال أوغلو إنه من الخطأ اعتبار التطبيع مع إسرائيل “خيانة” للقضية الفلسطينية، أو أنه على حساب هذه القضية.