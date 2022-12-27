الأمم المتحدة: مقتل 20 من الروهينجا خلال إبحارهم لإندونيسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 11:33 صباحاً - قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن 20 من الروهينجا على الأقل لقوا حتفهم في البحر في الأسابيع القليلة الماضية، بينما وصلت قوارب تحمل مئات من المسلمين المضطهدين إلى إندونيسيا.

وقال مسؤولو وكالة محلية لمكافحة الكوارث إن قاربا وصل إلى الشاطئ في إقليم أتشيه الإندونيسي، يوم الإثنين، وعلى متنه 174 من الروهينجا، معظمهم يعانون من الجفاف والإرهاق ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بعد قضائهم أسابيع في البحر.

وقال كريس ليوا من مشروع أراكان، الذي يقدم الدعم للروهينجا، إن القارب هو نفسه الذي وردت أنباء سابقة بفقدانه.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يوم الإثنين، إن عام 2022 قد يكون أحد أكثر الأعوام الذي يلقى فيه أفراد من الروهينجا حتفهم في البحر منذ ما يقرب من عقد، وسط فرار عدد متزايد منهم من ظروف يائسة في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش.

ولطالما تعرض الروهينجا للاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية والمتاخمة لبنجلاديش.

ولسنوات، فر الكثيرون إلى دول مثل تايلاند، وماليزيا وإندونيسيا ذواتي الأغلبية المسلمة بين نوفمبر/ تشرين الثاني وأبريل/ نيسان عندما تكون البحار أكثر هدوءا.

ويعيش ما يقرب من مليون شخص في مخيمات مكتظة في بنجلاديش، ومن بينهم مئات الآلاف الذين فروا من حملة القمع الدامية التي شنها جيش ميانمار في عام 2017.

وسجلت الجماعات الحقوقية زيادة كبيرة في عدد الذين يغادرون المخيمات، من نحو 500 العام الماضي إلى ما يصل إلى 2400 هذا العام.

ولم يتضح بعد الدافع وراء هذا النزوح الجماعي. ويعتقد نشطاء أن رفع قيود كوفيد-19 في أنحاء جنوب شرق آسيا، الوجهة المفضلة للروهينجا، قد يكون عاملا.

وكان هناك 57 آخرون من الروهينجا وصلوا إلى أتشيه، يوم الأحد، بينما وصل قاربان آخران يحملان 230 شخصا في نوفمبر/ تشرين الثاني.