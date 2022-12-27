بلينكن يطالب بوتين بوقف الحرب

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، فى سلسة تغريدات نشرتها الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قصفت أكثر من ثلث نظام الطاقة فى أوكرانيا، ما أدى إلى إغراق الملايين فى البرد والظلام، وسط الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة.
وأضاف: التدفئة والمياه والكهرباء للأطفال وكبار السن والمرضى- هذه أهداف بوتين الجديدة، وأفاد بأنه مقتنع تمامًا بأن بوتين سيفشل فى النهاية وأن روسيا ستعانى من هزيمة استراتيجية.
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