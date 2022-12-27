السويد تحذر من ركود اقتصادى يستمر لسنوات

قالت سفانتيسون إن "السويد تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، وإن البلاد من المحتمل أن تدخل فى حالة ركود هذا الشتاء"، مشيرة إلى أن "ما تظهره التوقعات الآن هو أن الشتاء قد يطيل أمده أكثر مما كنا نظن من قبل".
وأضافت: "بالطبع، التوقعات غير مؤكدة بشكل دائم، ولكن فى حالة أزمة الطاقة فى جميع أنحاء أوروبا، وأسعار الطاقة المتقلبة والحرب فى منطقتنا، تكون حالات عدم اليقين أكبر مما كانت عليه فى السابق"، مبينة أن "الاقتصاد السويدى والأسر السويدية ستتعرض للضغط خلال السنوات القليلة المقبلة".
ولفتت إلى أنه ستجرى زيادة بعض البرامج الحكومية، مثل مساعدة الطلاب، وإعانة المرضى، ومعاشات الشيخوخة. واعتبارا من فبراير، ستدفع الحكومة أيضا دعما لفاتورة الكهرباء.
وتتوقع وزارة المالية أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى السويدى بشكل عام بنحو 0.7% العام المقبل، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم أعلى من التقديرات السابقة.
وتأتى تصريحات الوزيرة السويدية بعد إصدار المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية (NIER) توقعات تفيد بأن الركود الذى ستدخله البلاد فى العام المقبل قد يستمر حتى عام 2025.
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