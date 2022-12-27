بايدن يعلن حالة الطوارئ فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - وفوض بايدن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلى لتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمتضررين جراء العاصفة الثلجية.
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أجرى - أمس - محادثة هاتفية مع حاكمة نيويورك، كاثى هوكول عرض خلالها المساعدة الفيدرالية فى الاستجابة للتخلص من آثار العاصفة الشتوية التى ضربت البلاد.
يشار إلى أن العاصفة الثلجية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا فى الولايات المتحدة، وتم الإبلاغ عن حالات وفاة فى 12 ولاية، وهى كولورادو وإلينوى وكانساس وكنتاكى وميتشيجان وميسورى ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسى وويسكونسن، وتعتبر ولاية نيويورك أكثر المناطق تضررا.
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