تايوان: لا ضغوط من واشنطن بشأن إصلاحات عسكرية

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة، قد أعربت اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء النشاط العسكرى الصينى، الذى وصفته بـ"الاستفزازى والمزعزع للاستقرار"، بالقرب من جزيرة تايوان.
وأكد مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض - فى بيان- مواصلة الإدارة الأمريكية مساعدة تايوان للحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس، تماشيا مع التزامها طويل الأمد مع تايبيه، وبما يتفق مع سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين.
وكانت الحكومة التايوانية قد أعلنت - أمس - أن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، بما فى ذلك طائرات مقاتلة وطائرات دون طيار، دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية خلال الـ24 ساعة الماضية.
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