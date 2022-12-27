إجراء صينى جديد بشأن فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، رفع القيود المتعلقة بكوفيد 19 للقادمين من الخارج، مشيرة إلى أنه سيتم إلغاء اختبارات الحمض النووى، اعتبارا من 8 يناير المقبل.





وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية اليوم - إنه "من الأفضل للمسافرين القادمين إلى الصين إجراء اختبار الحمض النووى فى غضون 48 ساعة قبل مغادرتهم، ويُنصح الأشخاص الذين تأتى نتائجهم للاختبار إيجابية بتأجيل رحلاتهم حتى تكون نتائجهم للاختبار سلبية". وأضافت أنه "ليس من الضرورى للمسافرين التقدم بطلب للحصول على رمز صحى من البعثات الدبلوماسية والقنصليات الصينية، وسيعلنون عن حالتهم الصحية من خلال ملء نموذج الإعلان الصحى لدى البطاقات الجمركية الصينية"، وفقا للبيان. وأوضح البيان أن مَن يفصحون عن حالة صحية غير طبيعية أو أعراض حمى سيتلقون اختبار المستضدات فى الجمارك، مضيفا أنه سيتم نصحهم بالعزل الذاتى فى المنزل حتى الشفاء أو العلاج فى المستشفى، حسب ظروفهم الصحية.

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