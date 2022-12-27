لافروف: نزع السلاح الأوكرانى يجب أن يتم طوعا وإلا سنقوم بالمهمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف ـ أن الجيش الروسى سيقوم بالمهمة إذا لم يبادر الغرب بذلك، مؤكدا أن نهاية الصراع فى أوكرانيا مرتبط بمدى رغبة نظام كييف وواشنطن فى إنهائه.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا قادران على إيقاف الصراع فى أى لحظة إذا أرادا ذلك، متهما النظام الأوكرانى بمحاولة جر الولايات المتحدة والناتو إلى صدام مباشر مع روسيا.
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