واشنطن تتهم موسكو باستغلال الطاقة لإضعاف أوروبا.. وروسيا ترد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - إن "القوات الروسية تقصف فى منتصف فصل الشتاء، المنازل والبنية التحتية فى أوكرانيا".
وأضافت أن الدول الأوروبية أكثر أمنا من دون ابتزاز الكرملين، مؤكدة مواصلة دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.
وفى المقابل، قال وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف، اليوم، إن الولايات المتحدة وحلف الناتو، "يسعيان لتحقيق نصر ضد وسيا فى ساحة المعركة لتدمير بلادنا".
وأضاف لافروف - إن "الإجراءات التى يتخذها الغرب ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى تؤكد الطبيعة العالمية للأزمة الأوكرانية. ولا يخفى أن الهدف الاستراتيجى للولايات المتحدة وحلفاء الناتو الذين يرغبان فى تحقيق النصرعلى روسيا فى ساحة المعركة باعتبار ذلك آلية لإضعاف أو حتى تدمير بلدنا".
وشدد على أن معارضى روسيا سيفعلون أى شئ من أجل تحقيق ذلك الهدف، مشيرا إلى أن المستفيد من "الصراع الساخن"، هو الولايات المتحدة التى كانت تسعى لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واستراتيجية، على حد وصفه.
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