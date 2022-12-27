العالم اليوم - تراجع الدولار الأميركي يعزز جاذبية الذهب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 10:20 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ أدى انخفاض الدولار إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

وصعد الذهب 0.4 في المئة إلى 1804.99 دولار للأونصة عند الساعة 0546 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1811.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 في المئة.

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.

وخفض المركزي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس لكل منهما. ومع ذلك، أشار رئيسه جيروم باول إلى أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

وتقلل الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب وتزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المئة إلى 23.92 دولار، وزاد البلاتين 0.4 في المئة إلى 1025.36 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1764.00 دولار.