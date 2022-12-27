زيلينسكى: 9 ملايين أوكرانى ما زالوا بدون مصدر طاقة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيلينسكى قوله: "بالطبع، لا يزال هناك نقص فى الإمدادات، انقطاع التيار مستمر، اعتبارا من مساء أمس، انقطعت الكهرباء عن حوالى 9 ملايين شخص فى مناطق مختلفة من أوكرانيا، لكن عدد ومدة الانقطاعات لا يزالان يتناقصان تدريجيا مع جهود الفرق المعنية".
وأضاف أنه عقد اجتماعا خاص مع المسؤولين الحكوميين بشأن الأوضاع فى قطاعى الطاقة والبنية التحتية، قائلا "نستعد للعام المقبل وليس فقط لأشهر الشتاء، هناك تهديدات علينا القضاء عليها، هناك خطوات يجب اتخاذها".
وكانت تقارير قد ذكرت أنه منذ 10 أكتوبر الماضى، استخدمت القوات الروسية أكثر من 1000 صاروخ وطائرة بدون طيار لاستهداف مواقع الطاقة فى جميع أنحاء أوكرانيا، ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى كل ساعة وفى حالات الطوارئ فى جميع أنحاء أوكرانيا بسبب الأضرار التى لحقت بمرافق الطاقة.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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