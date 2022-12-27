مطار بغداد الدولى يعلن مجددا توقف الحركة الملاحية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر القول، إن "الحركة الملاحية فى مطار بغداد الدولى توقفت بصورة مؤقتة". وأضاف أن قرار إيقاف الرحلات الجوية والحركة الملاحية جاء بسبب الضباب ووصول مدى الرؤية 400م.

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