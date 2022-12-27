الجيش الصربى فى حالة تأهب قصوى إثر التوتّرات فى كوسوفو

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، وصف رئيس الأركان الصربى الجنرال ميلان مويسيلوفيتش - اليوم الثلاثاء، الوضع فى المنطقة الحدودية مع كوسوفو بـ"الصعب والمعقد".
وكانت كوسوفو وهى دولة لم تعترف بلجراد باستقلالها، مسرحا للعديد من التوترات التى سببها الصرب الغاضبون من اعتقال شرطى سابق.
يذكر أن رئيس الأركان الصربى الجنرال ميلان مويسيلوفيتش أعلن - فى وقت سابق - أن الرئيس أمره بالتوجه إلى المنطقة الحدودية مع كوسوفو.
وأضاف أن "المهام التى أوكلت إلى الجيش الصربى.. دقيقة وواضحة وسيتمّ تنفيذها بالكامل".
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