بوتين يوقع مرسوما حاسما بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، يسمح لسكان دونيتسك، ولوجانسك، وزابوريجيا، وخيرسون، بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر روسى، مع مراعاة إعلان عدم رغبتهم فى حمل الجنسية الأوكرانية.
يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن فى وقت سابق، توقيع مرسوما رئاسيا بضم 4 مناطق أوكرانية (لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون) إلى موسكو.
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