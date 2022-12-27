باكستان: نواصل البحث عن منفذى هجمات إقليم بلوشستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، قال المسؤول الحكومى البارز فى إقليم بلوشستان الباكستانى، عبد العزيز العقيلى، إن ما مجموعه 9 هجمات وقعت فى الإقليم، مضيفاً أنه قد قُتل 6 جنود ولم يلق أحد من المدنيين مصرعه به.

وأدان رئيس الوزراء الباكستانى، شهباز شريف، أعمال العنف فى بلوشستان.

وكان الجيش الباكستانى قد قال فى بيان سابق إن خمسة جنود، بينهم نقيب بالجيش، قتلوا عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق بالقرب من عربة لقوات الأمن خلال عملية تطهير فى منطقة كاهان، وهى منطقة نائية فى بلوشستان على الحدود مع أفغانستان، فيما لم تعلن أى جماعة مسلحة مسئوليتها عن التفجير.