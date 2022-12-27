العالم اليوم - دولة آسيوية تسجل إصابة بـ"مرض فتاك" يدمر دماغ البشر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 08:19 صباحاً - أعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، تسجيل أول إصابة بمرض "الأميبا الآكلة للدماغ" أو "النيجلرية الدجاجية".

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن مواطنا كوريا توفي بعد عودته من تايلاند، أصيب بالنيجلرية الدجاجية التي تدمر أدمغة البشر.

وأشارت الوكالة إلى أن احتمالات انتقال المرض من إنسان لآخر منخفضة، وفقما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وعاد الرجل في الخمسينيات من عمره إلى كوريا الجنوبية في يوم 10 ديسمبر بعد إقامة لمدة 4 أشهر في تايلاند، وتم نقله إلى مستشفى في اليوم التالي، وتوفي يوم الثلاثاء الماضي.

الأميبا الآكلة للدماغ