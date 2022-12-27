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عمر شويل - جدة نتائج المتوسط بالكويت وجميع الصفوف السابقة من المرحلة الابتدائية، وذلك بعد أن أعلنت الصحف الرسمية في الكويت عن انتهاء أعمال الاختبارات وأيضا أعمال التصحيح لنتائج الطلاب في الفصل الدراسي الأول، من الصف الأول وحتى الحادي عشر، وعلنت الوزارة اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن نتائج الطلاب والكيفية كذلك.

موعد نزول نتائج الطلاب (الأول – الحادي عشر)

قام موقع وزارة التربية والتعليم والملقب بالمربع الإلكتروني للنتائج بالإعلان أن اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 – 3 جمادي الآخرة 1444 موعد الإعلان عن نتائج كل من المرحلة المتوسطة وكذلك المرحلة الابتدائية للطلاب، ويتم التعرف كذلك اليوم على المدارس التي انتهت من رفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني للطلاب.

[نتائج المتوسط بالكويت] المدارس التي رفعت النتائج moe.edu.kw ماعدا الثاني عشر

ما هي المدارس التي رفعت نتائج الطلاب؟

كيف أعرف نتائج المتوسط بالكويت؟

كيف استخرج نتيجة المتوسط عبر المربع الإلكتروني للنتائج؟

يتم الدخول مباشرة موقع وزارة التربية والتعليم (المربع الإلكتروني للنتائج) وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022. يقوم الطالب باختيار الخدمات الإلكترونية للطالب. يتم إدخال الرقم المدني واسم الطالب. يبدأ البحث عن النتائج. يجب على الطالب التأكد أن مدرسته انتهت من رفع النتائج على الموقع.

وقد أنهى الطلاب الاختبارات جميعها أمس الاثنين 26 ديسمبر 2022وتم اليوم الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب على أن يتم تسلم شهادات الطلاب بالمدارس فعليا غدا الأربعاء 28 ديسمبر 2022.المدارس التي قامت برفع نتائج الطلاب عبر رابط المربع الإلكتروني للنتائج: (منطقة الأحمدي مدرسة أحمد عيسى السعد – مدرسة محمود شوقي الابتدائية – مدرسة عقيل بن أبي طالب للبنين – مدرسة حمد بن الخالد الابتدائية – مدرسة أم الفضل للبنات – مدرسة محمد بن عبد الله على الصانع – مدرسة قتيبه بن مسلم – مدرسة غزية بنت جابر – مدرسة أم ايمن – مدرسة الفضل – مدرسة هند بنت أساس – مدرسة عزه بنت الحارث – مدرسة ابن خلدون – مدرسة أبو ذر الغفاري للبنين – مدرسة الملا الصالح -مدرسة أبو حذيفة للبنين)، وتأتي بقية المدارس تباعا اليوم.يوجد عدد من الطرق يمكن من خلالها التعرف على نتائج الفصل الدراسي الأول بالكويت للمرحلة الابتدائية والمتوسطة: