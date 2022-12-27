نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحويل بروفايل الفيس بوك الى صفحة عامة Professional Mode بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحويل بروفايل الفيس بوك الى صفحة عامة للمتابعين هو أمر يهم الكثير من الأشخاص الراغبين في زيادة عدد الأفراد المتابعين لهم على ملفاتهم الشخصية على موقع فيْس بوك المشهور لا سيما أن تحويل الصفحة الشخصية إلى صفحة فيس بوك عامة Page أو الوضع الاحترافي Professional mode سوف يساعد من يتلك حساب إعلاني على المتجر على الترويج للصفحة خاصته بسهولة عبر الإعلانات، وفيما يلي سوف يتم على موقع ثقفني توضيح طريقة تحويل بروفايل الفيس بوك الى صفحة عامة بالتفصيل.

خطوات تحويل بروفايل الفيس بوك الى صفحة عامة

تجدر الإشارة أولًا إلى أن الأمر لا يتطلب اتباع أي روابط أو مواقع أخرى مساعدة من أجل الحصول على هذه المِيزة من موقع فيس بوك؛ ولكن الأمر يتطلب فقط الذَّهاب إلى إعداد البروفايل المراد تحويله إلى صفحة كما يلي:

تسجيل الدخول إلى حساب فيس بوك للمستخدم (المراد تحويله) إلى صفحه.

فتح الصفحة الشخصية حساب من خلال النقر على صورة الحساب.

ومن الصفحة الشخصية يتم النقر على عامة الإعدادات الموجودة بجوار Edit Pofile وهي عبارة عن ثلاث نِقَاط أفقية كما يلي:

سوف يتم الانتقال هنا إلى صفحة إعدادات البروفايل Profile Settings، وفي نهاية هذه النافذة ؛ سوف يظهر الخِيار الخاص بتحويل الحساب إلى حساب احترافي عام وهو: Turn On Proffesional Mode كما هو موضح في الصورة التالية.

بذلك ؛ سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى تحتوي على أهم مميزات هذا الحساب الاحترافي مثل القدرة على الحصول على عدد أكبر من المتابعين أو تمويل المنشورات أو متابعة التفاعل على كل منشورات الصفحة، ويمكن من خلال هذه الصفحة الموافقة على تحويل الوضع الاحترافي للحساب عبر النقر على Turn On.