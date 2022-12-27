متى يفتح قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية 2023 sdb.gov.sa

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عمر شويل - جدة ينتظر الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودي فتح قرض الأسرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، حيث تم رفع قيمة القرض إلى 100 ألف ريال سعودي وزيادة قيمة المبلغ الخاص بنصيب كل فرد في الأسرة ضمن شروط تمويل الاسرة الجديد حسب آخر التحديثات، ويتبقى فقط فتح باب التقديم على التمويل حتى يمكن للمواطن السعودي الذي لديه أسرة الحصول على هذا التمويل، وسنتابع معكم في هذا المقال متى يتم فتح التقديم، وما هي الشروط الجديدة المطلوبة، فتابع معنا.

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة

يقدم بنك التنمية الإجتماعي السعودي العديد من القروض، والتي يأتي من ضمنها قرض الأسرة، والذي يتميز بسهولة الحصول عليه وإمكانية الحصول على تمويل تصل قيمته إلى مبلغ 100 ألف ريال سعودي، والاستفادة من العديد من المزايا التي يقدمها بنك التسليف على هذا التمويل، وهي كما يلي:

رسوم الخدمة (الرسوم الإدارية) مجانية.

عدم وجود هامش ربح.

إمكانية الحصول على إعفاء من سداد أقساط القرض في حالة الوفاة أو العجز الكلي حسب بوليصة التأمين.

سداد بشكل شهري على فترة تصل إلى 5 سنوات أو 60 شهرا.

لا يشترط تحويل الراتب.

يمكنك الاستفادة من التمويل وذلك بدون كفيل في حالة الموظفين الحكوميين.

سرعة القبول في حالة اذا كانت الأسرة تنطبق عليها الشروط، وهذا عندما يكون تقديم الطلبات مفتوحا.

ولهذه المميزات القوية وسهولة إمكانية الحصول على التمويل من بنك التنمية فقد تجاوز عدد المستفيدين من جميع ربوع المملكة العربية السعودية 1.2 مليون، وهذا حسب الاحصائية الرسمية التي نشرها بنك التنميه الاجتماعيه عبر الموقع الرسمي الخاص به.

متى يفتح قرض الاسرة

وكما نعلم فإن قرض الاسرة موقوف مؤقتا في الفترة الأخيرة، وهذا بعدما تم رفع قيمة القرض من 60 ألف ريال إلى 100 الف ريال، وقد تم تبرير هذا الإيقاف المؤقت بأنه يوجد تحديثات على النظام يتم عملها، وتم التأكيد انه سيتم فتح التقديم مرة أخرى في بداية العام الميلادي الجديد 2023 الذي يتبقى عليه أيام بالفعل.

ولم يتم الإعلان حتى اللحظة عن موعد أو تاريخ محدد لبدء التقديم، ولكن نتوقع حسب خبرتنا أن يفتح التقديم على هذا التمويل خلال أول 3 أشهر في العام الجديد، وبالطبع يمكنكم متابعة موقع ثقفني بخصوص قرض الأسرة، حيث سنكون أول من يعلمكم في حالة فتح التقديم بكل تأكيد.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

وبالطبع تم كشف قائمة الشروط للحصول على القرض البالغ قيمته 100 الف ريال في موقع المصرف الرسمي، ونتابع معكم أهم هذه الشروط والمستندات التي يجب على الجميع تقديمها بشكل أساسي للحصول على التمويل، وهي كما يلي:

أن تكون الأسرة سعودية الجنسية.

الدخل الخاصة بالأسرة لا يزيد عن 14500 ريال، ولا يزيد نصيب كل فرد في الأسرة عن 3000 ريال أيضًا.

صورة هوية سارية للمقترض.

في حالة الموظف الغير حكومي أو ربة الأسرة، يتم تقديم صورة للهوية الخاصة بالكفيل.

تقديم كشف حساب لآخر 3 أشهر من البنك التجاري.

نسخة من سجل الأسرة.

رقم حساب الآيبان من البنك التجاري.

ويمكنكم التقديم عندما يتم الفتح بشكل رسمي عبر الرابط الرسمي sdb.gov.sa، فتابعوا معنا في ثقفني على الدوام لتتعرفوا على كافة التفاصيل حينما يتم فتح باب التسجيل.