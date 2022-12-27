نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز تذكرة معرض العطور واجهة الرياض بالرابط والشرح في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر طريقة حجز تذكرة معرض العطور واجهة الرياض، Riyadh Season Perfume Expo، فإذا كنت تبحث عن عطر جديد فإن المعرض مليئ بالخيارات، يعد المعرض من أكبر الأحداث من نوعها المتخصصة بالعطور العالمية التي تقام في الرياض بالتعاون مع أكبر منصة اجتماعية للتجارة الالكترونية Boutiqaat، وهو المعرض الفريد ويجتذب المهتمين بالروائح والعطور في كل نسخة وموسم، ويزداد البحث المكثف عن شرح حجز معرض العطور على المواقع والأنترنت، لذلك نضع كل تفاصيل هذا المعرض ونجيب على الأسئلة الاكثر شيوعا المتعلقة بالمعرض عبر موقع ثقفني الإخباري بنشر كيفية حجز تذكرة معرض العطور الرياض، موعد معرض العطور، اسعار تذاكر معرض العطور 2022 فتابعونا.

معرض العطور واجهة الرياض

هو اكبر أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط يحتضن خبراء العطور في مكان واحد، وسوف يشكل جزءا من موسم الرياض حتى 09 يناير.

يقام معرض العطور في أرض المملكة بالتعاون مع العلامة التجارية للتجارة الالكترونية Boutiqaat ، بتجربة تسوق فريدة من نوعها في منطقة واجهة الرياض.

يشارك في المعرض حوالي 200 بارند

أصبح المعرض وجهة رئيسية للعملاء والمتحمسين والخبراء ويجذتب مشاهير الفن والسوشيال ميديا حيث يشاركون بتجربة الترويج لعطوراتهم الخاصة ومن اشهرهم الثنائيين الكويتيين الذين حضروا بالفعل وهم الهام الفضالة وزوجها الممثل شهاب جوهر في مشهد لافت تخلله الكثير من صور التذكارية التي حرص الجمهور على التقاطها.

سيمنح المعرض ايضا فرصة مؤاتيه للزوار المتمثلة في تركيب عطوراتهم الخاصة، كما سيشهد معرض العطور اصدار عطور جديدة وعصرية من ألمع الشركات التي تشارك، جدير بالذكر انه شركة بوتيكات تشارك في المعرض بشكل غير مسبوق حيث تعد الراعية له بالمزيد من بوثات التي تعرض افخم العطور حيث يعرض المعرض افضل قناني العطورات الشرقية والغربية والفرنسية الأصيلة ككل وهذا بالضبط ما يعطي المعرض زخمه وسمعته المحترمة ويجعل منه زائري معرض العطور.

متى ينتهي معرض العطور

اطلع على المعلومات أدناه لمعرفة متى ينتهي معرض العطور واوقات الافتتاح وموقع الفعالية

تاريخ الفعالية السبت, 24 ديسمبر 2022 – الإثنين, 9 يناير 2022 الوقت تبدأ الساعة 04:00 م وتقفل 12:00 بعد منتصف الليل الموقع الرياض المكان واجهة الرياض

موقع معرض العطور

في منطقة واجهة الرياض من السبت 24 ديسمبر إلى الأحد 9 يناير ، يقام معرض Perfume Expo 2022 2023، في العاصمة الرياض، ويحضره الكثير من زواره بشكل يومي طوال ايام الافتتاح حيث يلبي المعرض افضل تجربة تسوق للعطور بعلامات تجارية راقية التي لا تفوت مع وجود افضل الشركات المصنعة للعطور عبر وكلائها.

طريقة حجز تذاكر معرض العطور

إتبع النصائح التالية لحجز وشراء تذكرة دخول معرض العطور في واجهة الرياض بإتباع الخطوات المرفقة وهي:-

تسجيل الدخول لموقع موسم الرياض، او إنشاء حساب جديد لأول مرة

إبحث عن فعالية معرض العطور من الواجهة ثم الضغط المزودج عليها.

إبحث عن خيار إحجز الآن وقم بالضغط فوقه.

يجب تحديد تاريخ الحضور للمعرض، بعد ذلك عليك بتحديد نوع التذكرة، وإجمالي عدد التذاكر

ثم بعد إكمال الخطوات السابقة قم بالضغط على أيقونة اشتر الآن في نفس الصفحة.

سيقوم موقع موسم الرياض بإعادة توجهيك لصفحة سلة مشترياتك من التذاكر مع كامل التفاصيل عنها للتأكيد على الرغبة بالحجز

في التالي يمكنك إضافة كود خصم معرض العطور إن وجد.

يقوم مشتري التذاكر باختيار طريقة الدفع بالتضليل على دوائر الخيارات المتاحة لها.

لاستكمال عملية الحجز في معرض العطور يجب الضغط على المتابعة لإتمام الدفع أونلاين

أدخل معلومات بطاقتك للدفع إن كنت أخترتها ثم اضغط على ادفع الآن، وبذلك، تكون أتممت حجز معرض العطور واجهة الرياض عبر موقع الرياض بنجاح.

أسعار تذاكر الدخول في معرض العطور الرياض 2022

يمكنك التعرف على أسعار معرض العطور ضمن آخر تحديث من جدول الأسعار التالي الخاص بأنواع تذاكر المعرض المتاحة للحجز وهي: