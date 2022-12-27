نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن portal.ca.gov.sa وكم مبلغ الدعم لكل فرد وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن من أهم الخدمات التي قدمها برنامج حساب المواطن في مساعدة الأسر المستفيدة والمسجلة في الدعم باحتساب قيمة المستحقات المالية لها، فهناك أكثر من 800 ألف أسرة تستفيد من الدعم، ويتم صرف دعم مادي لها بشكل شهري يساندهم ويساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية وذلك منذ أن تم إطلاق البرنامج عام 2020 وهناك الآلاف من الأسر السعودية التي توفر بها شروط التسجيل وقامت بالتقديم.

بعد الإعلان عن عودة فتح باب التسجيل بدأ عدد كبير جداً من الأسر بالتقديم في البرنامج ويبحثون عن طريقة احتساب قيمة الدعم ومن هنا حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم آلية حاسبة حساب المواطن وسنقدم لكم رابط حاسبة حساب المواطن و طريقة احتساب الدعم، و كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات الجديدة وخطوات التسجيل.

حاسبة حساب المواطن 1444

تحرص الحكومة السعودية بتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تقديم جميع وسائل التواصل الممكنة التي تساعد المستفيدين من برنامج حساب المواطن الحصول على الدعم، ومن أكثر الأشياء التي تشغل اهتمام عدد كبير من الأسر المستفيدة هو قيمة الدعم المستحق التي يتم صرفه، ولذلك يستطيع المستفيدين من الدعم حاسبة حساب المواطن بالخطوات التالية:

أولا التوجه إلى بوابة حساب المواطن الالكتروني.

قم بتسجيل الدخول كمستفيد وذلك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

سيتم نقلك إلى الحاسبة قم بإدخال البيانات المطلوبة وإذا كنت (فرد مستقل أم رب أسرة).

ثم قم بتحديد عدد أفراد التابعين وفقا لأعمارهم اقل من 18 عام أو أكبر.

بعد ذلك قم بالضغط على احتسب.

انتظر قليلاً و سيظهر أمامك قيمة الدعم المستحق التقديري.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات الجديدة 1444؟

هناك بعض التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عنها حديثاً في برنامج حساب المواطن بإعادة فتح باب التسجيل و إضافة دعم إضافي يبلغ قيمته 8 مليار ريال سعودي لمواجهة إرتفاع الأسعار، ولذلك بدأ جميع المستفيدين من دعم حساب المواطن بالتساؤل عن كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد وهو كما يلي:

تبلغ قيمة الدعم الشهري لرب الأسرة هو 270 ريال سعودي.

قيمة دعم التابع لرب الأسرة الأقل من 18 عام 215 ريال سعودي.

دعم التابع لرب الأسرة وأكبر من 18 عام 360 ريال سعودي.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

لقد أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة له عن اعادة فتح باب التقديم في الدعم وأوضح البرنامج طريقة التسجيل وهي:

الذهاب إلى رابط موقع حساب المواطن الالكتروني.

قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

سيطلب منك كتابة رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال.

على الفور سيتم إرسال كلمة المرور المؤقتة في رسالة نصية.

قم بإدخال كلمة المرور المؤقتة.

ثم قم بكتابة كلمة مرور جديدة.

سيتم انتقالك إلى صفحة تسجيل البيانات قم بإدخال البيانات المطلوبة (البيانات العامة، بيانات التابعين، بيانات العقارات، بيانات الحساب البنكي، بيانات الدخل الشهري،).

ثم قم بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

التعهد بصحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم النقر على تسجيل.

ما هي شروط التسجيل في حساب المواطن؟

وضعت وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لقبول التسجيل في دعم حساب المواطن، الشروط هي:

أن يكون سعوديًا الجنسية.

الإقامة الدائمة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو يعانى من الدخل المنخفض.

يشترط ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء أو يكون مسجون.

توافق صحة البيانات التي تم ادخالها.

عدم امتلاك المتقدم أصول ذات قيمة.

تحديث بيانات حساب المواطن

عند وجود تغيير في البيانات المسجلة في دعم حساب المواطن يجب على المستفيد من الدعم تحديث بياناته وذلك خلال 15 يوم من التغيير وخطوات التحديث هي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

سيطلب منك تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

قم بتحديد البيانات التي تريد تحديثها.

كتابة البيانات المحدثة مع رفع المستندات المطلوبة.

النقر على أيقونة إضافة ثم حفظ.

تقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن

يحق للمتقدم في دعم حساب المواطن إذا ظهر له أنه غير مؤهل تقديم اعتراض على الأهلية، طريقة التقديم هي :

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على تسجيل.

الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

قم بالنقر على أيقونة دراسة الاهلية.

كتابة بيانات الأهلية مع رفع المستندات المطلوبة.

ثم الضغط على تقديم الطلب.

ما هي مدة دراسة طلب الاعتراض على حساب المواطن

هناك نوعين من أنواع الشكاوى والاعتراض التي يمكن تقديمها في حساب المواطن ( اعتراض مالي، اعتراض أهلية) في هذه الحالتين يجب على الفرد تحديث بياناته ورفع المستندات والوثائق التي تؤكد ذلك، ويتم دراسة طلب الاعتراض خلال 3 أشهر كحد أقصى وأقل مدة دراسة الطلب هو شهر ويمكنك متابعة الطلب.

ما هي التعديلات الجديدة في برنامج حساب المواطن

لقد أعلن الديوان الملكي السعودي عن بعض القرارات الهامة المتعلقة ببرنامج الدعم (حساب المواطن، الضمان الاجتماعي المطور) فقد قرر الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة فتح باب التسجيل والتقديم في دعم حساب المواطن و تخصيص دعم إضافي لمستفيدي حساب المواطن يبلغ قيمة الدعم 8 مليار ريال سعودي ومن المفترض أن أخر موعد لصرف الدعم الإضافي لحساب المواطن هو دفعة شهر ديسمبر 2022.

ما هي معايير استحقاق دعم حساب المواطن

تم إطلاق برنامج حساب المواطن في عام 2018 م وتم إطلاقه بهدف مساعدة المواطنين السعوديين الأكثر احتجاجاً للدعم لذلك وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معايير استحقاق الدعم وهي:

عدد أفراد الأسرة (التابعين).

أعمار أفراد الأسرة اقل من 18 عام أم أكثر.

قيمة الدخل الشهري والنشاطات التجارية للأسرة.

خطوات تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

بعد أن يقوم المواطن بتقديم طلب التسجيل في حساب المواطن يقوم البرنامج بدراسة الطلب والتأكد من صحة وبعد ذلك يمكن لصاحب الطلب متابعة بالخطوات التالية: