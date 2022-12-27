نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دعم ريف reef login لجميع الفئات في السعودية 1444 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دعم ريف الاستفادة من الدعم التي يقدمها البرنامج من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير جداً من العاملين في القطاع الزراعي وتربية المواشي، فقد أطلق الملك سلمان بن عبد العزيز برنامج ريف في عام 2019 م وذلك تحت إشراف وزارة المياة والبيئة والزراعة السعودية وذلك التنوع من المحاصيل الزراعية وتحسين الإنتاج و الحفاظ على الموارد الطبيعة الزراعية وتقدم الفرص للشباب للعمل في القطاع الزراعي من خلال تقديم دعم مالي غير مسترد بشكل شهري ويتم تحديد قيمة تلك الدعم وفقا إلي حجم المشروع.

رابط تسجيل دعم ريف 1444

نظرا إلى طابع المملكة العربية السعودية الصحراوي تسعى الحكومة السعودية على الحفاظ على الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي للمحاصيل الزراعية، ولذلك تم إطلاق دعم ريف لكى يستطيع صغار المزارعين الإستمرار في العمل في القطاع الزراعي من خلال حصولهم على دعم مادي يقدم لهم من خلال وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية بعد دراسة المشروع بشكل دقيق، ولكى يستطيع المسجلين في البرنامج الدخول إلى منصة ريف لابد أن يكون مسجل، وطريقة تسجيل الدخول هي:

التوجه إلى منصة ريف reef login.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

هكذا سيتم تسجيل دخولك إلى منصة ريف ويمكنك الاستعلام عن الخدمات والبرامج التي يدعمها برنامج ريف والاستعلام عن حال الطلب إذا كنت مقدم طلب.

شروط التقديم في دعم ريف

لقد وضحنا لكم أن الهدف من برنامج دعم ريف هو مساعدة صغار المزارعين وتحسين جودة الإنتاج الزراعي للحفاظ على الأمن الغذائي، لذلك وضعت وزارة المياه والبيئة السعودية شروط أساسية يجب توافرها في المتقدم لقبول طلب الحصول على الدعم، الشروط هي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية (من أب وأم سعوديين) ويستثني من ذلك حاملى بطاقات التنقل.

يشترط أن تكون الإقامة الدائمة للمواطن في المملكة العربية السعودية.

عمر المواطن لا يقل عن 21 عام.

أن يكون المشروع الزراعي للمتقدم في إحدى المناطق التي يدعمها برنامج ريف.

يشترط على المواطن أن يكون مزاولا لمهنة الزراعة.

ألا يكون المتقدم يعمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة.

أن يكون لديه حساب بنكي ساري.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي.

يشترط ألا يتعدى قيمة المشروع الزراعى عن 54 ألف ريال سعودي.

إرفاق طلب التقديم بالأوراق والمستندات المطلوبة.

يحق للمواطن التقديم في 3 برامج دعم كحد أقصى.

الموافقة على الشروط والأحكام.

خطوات التقديم في دعم ريف

في حالة توفر جميع الشروط المذكورة التي حددتها وزارة المياة والبيئة السعودية يحق للمتقدم تقديم طلب بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة دعم ريف الإلكتروني reef login.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بتسجيل الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

قم بتحديد البرنامج التي تريد التقديم إليها بحد أقصى 3 برامج.

استكمال إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

سيتم إرسال رمز التحقق في رسالة على هاتفك.

قم بإدخال الرمز ثم الضغط على حفظ.

هكذا سيتم إرسال طلبك وسيقوم البرنامج بدراسة الطلب والتحقق منه، ويمكن لصاحب الطلب متابعة الطلب من خلال بوابة دعم ريف.

بعد ذلك ستظهر أمامك رسالة بتأكيد الطلب كما هو موضح في الصورة.

التسجيل في دعم ريف

لكى يستطيع المواطن تقديم طلب التقديم في برنامج ريف لابد أن يكون مسجل في منصة ريف أولا، وطريقة التسجيل هي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف.

بغذ ذلك قم بالنقر على أيقونة ابدأ بطلب الدعم.

اختيار انشاء حساب جديد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

سيتم إرسال رسالة نصية بكود التفعيل قم بإدخالة.

ثم‘النقر على أيقونة تسجيل.

الاستعلام عن دعم ريف

بعد تقديم الطلب يقوم برنامج دعم ريف بمراجعة الطلب ودراسة الحالة والتأكد من استحقاق الدعم وقد يستغرق مدة الدراسة 60 يوم، ويمكن لصاحب الطلب التحقق من حال الطلب بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة ريف.

ثم قم بتسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية، اختيار الاستعلام.

قم بملئ البيانات المطلوبة.

ثم النقر على استعلم، على الفور سيظهر أمامك بيانات الطلب كما هو موضح في الصورة.

متى ينزل دعم ريف

لقد حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن الموعد المحدد الذي يصرف به دعم ريف و البرامج التابعة له مثل دعم مربي الماشية، ويتم إيداع دعم ريف بداية من اليوم الأول من كل شهر ميلادي حتى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وتقوم الوزارة بالإعلان عن موعد الصرف إذا وافق اليوم إجازة رسمية على ذلك يتم تأخير الموعد يوم أو تقديمه يوم.