نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب حساب المواطن بعد وقبل الزيادة الملكية 70% وطريقة احتساب الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب حساب المواطن من الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من الأسر المستفيدة من دعم حساب المواطن في الأيام القليلة الماضية وهذا لأن شهر ديسمبر هو الشهر الأخير في الزيادة الملكية التي أعلن عنها برنامج حساب المواطن من الدعم المستضاف وهذا بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد تم صرف زيادة على رواتب المستفيدين من الدعم تقدر 70% ولذلك يبحث الجميع عن سلم راتب حساب المواطن قبل وبعد الزيادة، ويختلف قيمة دعم حساب المواطن من أسر إلي الأخرى وذلك لأن قيمة الدعم يتم احتسابها وفقا إلي عدة معايير (عدد أفراد الأسرة، عمر التابعين اقل من 18 عام أم أكثر).

سلم رواتب حساب المواطن

من المقرر أن يتم صرف أخر دعم في الزيادة الملكية لحساب المواطن يوم 18 جمادي الأول 1444 الموافق 11 ديسمبر 2022 وسيتم احتساب الدعم بالزيادة وسيكون على النحو التالي:

قيمة دعم رب أسرة حساب المواطن 720 ريال سعودي. يبلغ قيمة دعم التابع الأقل من 18 عام 215 ريال سعودي. دعم التابع لرب الأسرة وأكبر من 18 عام 360 ريال سعودي. هذا هو دعم حساب المواطن بالزيادة الملكية التي خصصها الملك سلمان بن عبد العزيز لمستفيدي حساب المواطن وتقدر بقيمة 8 مليار ريال سعودي.

كم مبلغ حساب المواطن قبل الزيادة الملكية

أكد برنامج حساب المواطن على أن شهر ديسمبر 2022 هو آخر دفعة تشمل الزيادة الملكية وعلى هذا سيتم خصم 70% من قيمة الدعم وسيعود الدعم كما كان قبل الزيادة وعلى هذا سيكون الدعم على النحو التالي:

دعم رب الأسرة هو 382 ريال سعودي.

التابع لرب الأسرة وأكبر من 18 عام 119 ريال سعودي.

يبلغ قيمة دعم التابع لرب الأسرة وأقل من 18 عام هو 115 ريال سعودي.

كما أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يوجد دعم محدد لجميع الأسر المستفيدة ويختلف قيمة باختلاف عدد وأعمار أفراد الأسرة، ولكن حدد البرنامج الحد الأدنى للدعم وهو 300 ريال سعودي.

كيفية احتساب دعم حساب المواطن 1444

كما وضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمستفيدين من دعم حساب المواطن معرفة الاستحقاق الشهري وذلك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية و سنوضح لكم طريقة الاستخدام وهي:

الذهاب إلى منصة حساب المواطن.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الحاسبة التقديرية.

سيظهر أمامك سؤال يجب الرد عليه هل أنت مسجل في حساب المواطن؟ وهل أنت رب أسرة أم لا؟

ثم قم بتحديد عدد التابعين وتحديد عمر كل تابع إذا كان أكبر من 18 عام أو أقل.

إدخال قيمة الدخل.

إدخال قيمة الدخل. ثم الضغط على أحسب.

على الفور سيظهر أمامك قيمة الدعم المستحق لكل فرد.

شروط التسجيل في حساب المواطن

لكى تكون مستحق للحصول على دعم حساب المواطن لابد أن تتوفر بك شروط الاهلية التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و سنوضح لكم الشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (أي من أب وأم سعوديين) يستثني من ذلك حاملي بطاقات التنقل.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

عدم تجاوز الدخل الشهري الحد المانع لحساب المواطن.

ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء.

عدم امتلاك المتقدم أصول أو أملاك أو عقارات مسجلة باسمه.

توافق البيانات التي تم ادخالها.

طريقة التسجيل في دعم حساب المواطن

بعد إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن وضح البرنامج طريقة التسجيل وهي:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

ثم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

ثم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد. قم بإدخال رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف.

ثم الضغط على تسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية بكود التفعيل قم بإدخال الكود.

بعد ذلك سيتم انتقالك إلى صفحة تسجيل البيانات قم بإدخال البيانات المطلوبة (العامة، العنوان، الحساب البنكي، الافصاح عن الدخل، التابعين).

ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم الضغط على تسجيل.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن

يلزم على جميع المستفيدين من دعم حساب المواطن الاستمرار في تحديث البيانات المسجلة على حسابة بشكل دائم إذا وجد تغيير في البيانات، وطريقة التحديث هي:

في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة حساب المواطن.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على تسجيل.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

سيظهر أمامك صفحة البيانات قم بتحديث البيانات.

رفع المستندات أن وجد.

ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

طريقة تقديم اعتراض مالي على حساب المواطن

يتم صرف دعم حساب المواطن بشكل شهري وبعد نزول الدعم هناك بعض المستفيدين الذين يواجهون مشكلة مثل الدعم ناقص أو كانت الحساب صفر أو لم يتم استلام الدفعة، ولذلك يمكنهم تقديم اعتراض بالخطوات التالية: