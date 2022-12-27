نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن برقم الهوية ca.gov.sa وكيفية تقديم اعتراض 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن ينتظر عدد كبير من الأسر السعودية المقدمة إلى دعم حساب المواطن وإذا كنت المتقدم مؤهل للحصول على الدعم أم لا، حيث يحرص الحكومة السعودية بشكل دائم على مساعدة الأبناء السعودية في مواجهة غلاء الأسعار وضيق المعيشة التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، ولذلك أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن مرة أخرى لتسجيل أكبر عدد من الأسر المستحقة للدعم التي تتوفر لديهم الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهناك الكثيرين الذين قاموا بالتقديم في دعم حساب المواطن و ينتظرون اعلان نتائج أهلية حساب المواطن وإذا تم قبول الطلب سيتم صرف المستحقات المالية، وإذا كنت غير مؤهل يمكنك تقديم اعتراض.

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

لقد حدد برنامج حساب المواطن طريقة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن وهو عبر بوابة حساب المواطن، حيث يقوم المتقدم (رب الأسرة) بتسجيل الدخول والكشف عن حالة دراسة الأهلية، وفي حالة ظهور أنك غير مؤهل يمكنك تقديم اعتراض وذلك خلال 90 يوم فقط أي 3 أشهر من موعد إعلان النتيجة.

موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 60

هناك عدد كبير من الأسر السعودية التي كانت بتقديم طلب التسجيل في برنامج حساب المواطن عن موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الجديدة لشهر اكتوبر، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن صدور النتائج تصدر من كل شهر هجري بداية من 25 حتى يوم 1 من شهر هجري، ويقوم برنامج حساب المواطن بالإعلان عبر حساب التويتر عن موعد صدور نتائج الأهلية.

طريقة الاستعلام نتائج أهلية حساب المواطن

بعد أن يتم الإعلان عن نتائج الاهلية يمكن المتقدم الاستعلام عنها و سنوضح لكم طريقة الاستعلام وهي:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الالكتروني.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك قم بالتوجه إلى القائمة الرئيسية واختيار دراسة الأهلية.

ثم الضغط على تسجيل حالة الأهلية سيظهر أمامك بيانات الأهلية وهي (حالة المستفيد والتابعين المؤهلين، حالة المستفيدين الغير مؤهلين، لم يتم دراسة الأهلية).

يمكنك في حالة ظهور عدم الأهلية تقديم اعتراض وإدخال البيانات التي تؤكد أهلية المتقدم أو التابع ثم رفع الطلب.

خطوات تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

لقد وضح برنامج حساب المواطن طريقة تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن، علما بأن دراسة الطلب قد تستغرق مدة من بين شهر وهذا كحد أقصى حتى 3 أشهر وهذا كحد أدنى، وخطوات تقديم الاعتراض هي:

الذهاب إلى بوابة حساب المواطن.

القيام بتسجيل الدخول كمستفيد.

بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية والنقر على أيقونة دراسة الأهلية.

سيظهر أمامك بيانات الأهلية وهي (حالة المستفيد والتابعين المؤهلين، حالة المستفيدين الغير مؤهلين، لم يتم دراسة الأهلية).

قم بالضغط على البيانات التي تريد تقديم اعتراض عليها.

ثم قم بكتابة سبب عدم الأهلية.

إرفاق الطلب بالأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

ما هي طريقة التسجيل في دعم حساب المواطن؟

لقد تم إعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن، ووضح البرنامج طريقة التسجيل وهي:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

الضغط على إنشاء حساب جديد.

كتابة تاريخ الميلاد ورقم الهاتف و رقم الهوية.

قم بكتابة رقم المرور المؤقت التي تم إرساله على هاتفك.

ثم إدخال كلمة مرور جديدة و معاودة إدخال كلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

سيظهر أمامك صفحة تسجيل البيانات لابد من إدخال جميع البيانات المطلوبة.

التعهد بصحة البيانات التي تم تسجيلها.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم الضغط على تسجيل.

ما هي شروط التسجيل في دعم حساب المواطن؟

يتم تحديد الفرد أو الأسرة المستحقة للدعم وفقا إلي الشروط التي وضعها برنامج حساب المواطن وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أصل سعودي.

ألا يكون المتقدم مقيم خارج المملكة لمدة تزيد عن 3 أشهر.

عدم امتلاك المتقدم أصول أو أموال مسجلة.

توافق البيانات التي تم إدخالها.

أن يكون المتقدم محدودي الدخل.

ألا يكون المتقدم مسجون.

مدة دراسة طلب الاعتراض على حساب المواطن 1444

في حالة وجود مشكلة بسبب أهلية حساب المواطن أو كان هناك شكوى المدفوعات المالية بسبب نقص قيمة الدعم أو عدم صرفه يحق للفرد تقديم اعتراض وبعد دراسة الطلب وتحديث البيانات يقوم برنامج حساب المواطن بدراسة الطلب و التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها وتستغرق مدة دراسة الطلب بحد أدنى شهر حتى 3 أشهر.

خطوات تقديم اعتراض مالي على حساب المواطن

في حالة كان دفعة حساب المواطن ناقصة أو كان الرصيد صفر تستطيع تقديم اعتراض مالي بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك الدخول إلى تفاصيل الطلب.

النقر على أيقونة الدفعات المالية من القائمة.

ثم تحديد نوع الاعتراض (الدفعة ناقصة أو الدفعة كان الرصيد صفر).

كتابة البيانات المطلوبة للاعتراض.

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

تحديث بيانات حساب المواطن

عند التسجيل في حساب المواطن يقوم الفرد بتسجيل البيانات وعند وجود تغيير في البيانات يجب على الفرد تحديث بياناته، وطريقة التحديث هي:

اولا نقوم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

ستظهر أمامك بيانات المتقدم قم بتحديد نوع البيانات التي تريد تغييرها.

ثم كتابة البيانات المحدثة.

النقر على إضافة ثم حفظ.

المستندات المطلوبة للتسجيل حساب مواطن 1444ھ

لقد وضحنا لكم طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن ويجب على المتقدم رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل لكي يتم استكمال طلب التسجيل، المستندات المطلوبة وهي:

صورة من البطاقة الهوية الوطنية للمتقدم.

الحساب البنكي الساري للمتقدم.

بطاقة العائلة.

ملف الحالة الاجتماعية.

مستند أو شهادة إثبات قيمة الراتب الشهري للمتقدم.

متى يجب على المستفيد من حساب المواطن تحديث بياناته

يتساءل المستفيدين من دعم حساب المواطن عن المدة أو الموعد المحدد التي يتم تحديث بيانات حساب المواطن به، ورد برنامج حساب المواطن عبر صفحات التواصل الإجتماعي أنه لا يوجد موعد محدد لتحديث البيانات ولكن يلزم على المستفيد تحديث البيانات عند وجود بيانات جديدة يجب تغيير البيانات المسجلة ببيانات الجديدة.

خطوات الإفصاح عن الدخل الشهري لحساب المواطن

يلزم على جميع المسجلين المستفيدين من دعم حساب المواطن الإفصاح عن الدخل الشهري والنشاطات التجارية الخاصة بالأسرة، وخطوات الإفصاح هي: