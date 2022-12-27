نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد 1444 المجاني و طريقة الاستعلام عن الضمان وطرق التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المطور من أسهل وسائل التواصل التي وضعها برنامج الضمان الاجتماعي لكى يستطيع المواطنين من خلاله الاستفسار عن الدعم أو تقديم شكوى، وحرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على توفير كافة وسائل التواصل الممكنة التي تساعد المستفيدين من الدعم بالاستعلام عن كل ما يواجههم من مشاكل أو استفسار.

حيث يوجد أكثر من 826 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور فهو يعد من أكبر البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة السعودية لمساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة ومحدودي الدخل لتقديم دعم مادي لتلك الأسر بشكل شهري وذلك بهذف مساعدتهم في أعباء الحياة كما توفر لهم بعض البرامج التدريبية التأهيلية التي تنمي من مهارات قدرات المواطنين لتساعدهم على الحصول على وظائف تتناسب معهم وسنوضح لكم رقم الضمان وطريقة الإستعلام عن الدعم لمعرفة إذا كنت مستحق إم لا و طرق التواصل مع الضمان.

رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد 1444

بعد أن يتم صرف دفعة الضمان الاجتماعي المطور يكثر جدا البحث عن كل ما يتعلق بالضمان، وهناك الكثيرين الذين يبحثون عن الرقم الموحد التي وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للتواصل مع الضمان، فهناك الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يفضلون التواصل مع الضمان من خلال الإتصال الهاتفي والرقم هو 19911 يمكنك بالاتصال على هذا الرقم الموحد التواصل مع الدعم الفني والاستعلام عن تحديث البيانات أو تقديم شكوى.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444

يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور من الأنظمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وهناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين قاموا بالتقديم في الدعم ويبحثون عن طريقة للاستعلام عن حالة الضمان وإذا كان مؤهل أم لا، وطريقة الاستعلام هي:

أولا قم بالذهاب إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على أيقونة خدمة أفراد ثم النقر على الضمان الاجتماعي المطور.

قم بكتابة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

على الفور سيظهر أمامك جميع بيانات الضمان وموعد نزول الدعم وقيمته.

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من وسيلة للتواصل مع الضمان الاجتماعي المطور لكى تتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية، حيث يعمل الدعم الفني للضمان الاجتماعي على الرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المقدمة بشكل دقيق و سريع، وطرق التواصل هي:

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني هو 19911. حساب العناية بالعملاء تويتر HRSD_Care. منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. صندوق البريد الرمز البريدي 12484 11157 خدمة صوتك مسموع hrsd.gov.sa.

تعمل خدمة صوتك مسموع طوال اليوم وهي أسرع طريقة للرد على الاستفسارات والشكاوى.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور؟

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الاستحقاق للحصول على دعم الضمان، الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة الدائمة للمتقدم لابد أن تكون في المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد الدخل المحتسب للفرد أو الأسرة عن الحد المانع لسلم الرواتب.

أن لا يمتلك المتقدم أصول ذات قيمة.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء أو مسجون.

الالترام بمطلبات الوزارة المتعلقة بخدمات التعليم والصحة للأبناء، رحضور الدورات التدريبية التأهيلية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمواطنين السعوديين التي يتستوفي فيه شروط التقديم يمكنه التقديم فى الضمان الاجتماعي والطريقة هي:

التوجه إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

قم بالضغط على إنشاء حساب.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بملئ البيانات المطلوبة.

التعهد والتأكد بصحة البيانات التي تم ادخالها.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض البيانات المسجلة في الضمان الاجتماعي المطور التي قد تتغير مع مرور الزمن، ولذلك يؤكد برنامج الضمان الاجتماعي عن ضرور تحديث البيانات بشكل دائم لكى لا يتم إيقاف صرف الدعم، طريقة التحديث هي:

الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

التوجة إلى حسابك على الضمان الاجتماعي.

قم بالضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

قم بتحديد البيانات التي تريد تحديثها و إدخال البيانات الصحيحة.

ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

طريقة تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية آلية إلكترونية لتقديم اعتراض على الدعم وذلك عبر بوابة الحماية والدعم الفني بالطريقة التالية:

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.

التوجه إلى منصة الدعم والحماية.

قم بالدخول إلى حسابك الشخصي على المنصة.

تسجيل بيانات الاعتراض وتحديد نوع الاعتراض.

ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور عن المستفيدين

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط لتسجيل في الضمان وفي حالة مخالفة هذه الشروط أو فعل هذه الأسباب يتم إيقاف الدعم، وهي:

عدم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور بشكل دائم.

في حالة وفاة رب الأسرة.

إذا زاد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى وهو 550 ريال للفرد و 1100 ريال للأسرة.

عدم حضور الدورات التدريبية التأهيلية التي يقدمها الضمان الاجتماعي.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

يتم تحديد قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور المستحق من خلال بعض المعايير ويتم تحديد قيمة الدعم بالخطوات التالية:

أولا نقوم بجمع الدخل المكتسب الكلي لجميع أفراد الأسرة.

ثم يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري مع إضافة مجموع الدخل الغير مكتسب.

بعد ذلك يتم المقارنة بين قيمة الدخل المكتسب بالحد الأدنى للضمان الاجتماعي المطور.

ما هي طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

كما وضحنا لكم أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور وفر آلية إلكترونية لحاسبة قيمة دعم الضمان الاجتماعي المستحق، طريقة استخدامها هي:

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.

ثم الضغط على أيقونة حاسبة الضمان الاجتماعي.

سيتم انتقالك إلى صفحة الحاسبة.

قم بتحديد البيانات التي تريدها الحاسبة (عدد أفراد الأسرة، قيمة الدخل الشهري، الدخل الغير مكتسب).

ثم الضغط على أحسب.

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يقوم برنامج الضمان الاجتماعي المطور بمراجعة جميع الطلبات وبيانات المستفيد للتأكد من أهلية المتقدم، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أهلية الضمان بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

قم بتسجيل الدخول.

ثم قم بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية واختيار أيقونة دراسة الاهلية.

سيظهر أمامك إذا كنت مؤهل أو غير مؤهل مع ذكر أسباب عدم التأهل.

طريقة الاستعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني

يقوم برنامج الضمان الاجتماعي المطور بمراجعة ودراسة بيانات المستفيدين من الدعم كل شهر وإعلان نتيجة الدفعة، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن الأهلية بالخطوات التالية: