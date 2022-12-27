تقارير تكشف عن أسباب تفشى الحصبة فى ولاية أوهايو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفادت تقارير صحفية بأن زيادة رفض الوالدين حصول الأطفال على التحصينات الروتينية، أدى إلى تفشى مرض الحصبة فى ولاية أوهايو وهو ما أثار مخاوف المسئولين، كونه يهدد بعودة ظهور الأمراض التى يمكن الوقاية منها باللقاحات.





ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" قال مسئولون فى وزارة الصحة الأمريكية إن معظم الأطفال المصابين البالغ عددهم 81 طفلًا حتى الآن هم من المفترض حصولهم على اللقاحات، لكن والديهم اختاروا عدم القيام بذلك، مما أدى إلى أكبر انتشار للمرض شديد العدوى فى البلاد هذا العام.

وقالت ميشيكا روبرتس، مديرة إدارة الصحة فى كولومبوس بولاية أوهايو: "هذا هو سبب انتشار هذا المرض كالنار فى الهشيم".

يأتى تفشى الحصبة فى أوهايو، الذى بدأ فى نوفمبر، فى وقت تزايد القلق بشأن مخاوف الوالدين من اللقاحات، وهى مشكلة طويلة الأمد أدت إلى انخفاض معدلات تحصين الأطفال فى البلاد.

وأدى وباء كورونا إلى تضخم المخاوف بسبب الجدل والتسييس حول لقاحات الفيروس التاجى واللقاحات المدرسية الأخرى.

وأظهرت استطلاعات رأى أن أكثر من ثلث الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن 18 عامًا و28 بالمائة من جميع البالغين يقولون الآن إن الآباء يجب أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرار بعدم تطعيم أطفالهم ضد الحصبة والحصبة الألمانية وهو التلقيح المطلوب للالتحاق بالمدارس العامة.

ووفقًا لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة "قيصر فاميلى فاونديشن،" قال نائب رئيس المؤسسة جين كيتس إن المشاعر الخاصة بعدم الحصول على اللقاحات نمت بشكل كبير منذ وباء كورونا.