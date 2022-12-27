العالم اليوم - "شرط وحيد" لغوتيريش بعد دعوته للوساطة في السلام بأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 05:18 صباحاً - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عن استعداده للوساطة في عقد قمة السلام التي دعت لها أوكرانيا "لكن بشرط".

وقال غوتيريش، وفقما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "مستعد للتوسط في قضية قمة السلام التي تدعو إليها أوكرانيا إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا".

وصدر هذا الموقف من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لوكالة "أسوشيتد برس"، الإثنين.

وقال المكتب: "كما قال الأمين العام عدة مرات في الماضي، لا يمكنه التوسط إلا إذا أرادت جميع الأطراف أن يتوسط".

تصريحات وزير الخارجية الأوكراني التي استدعت ردا من غوتيريش:

• "أوكرانيا تهدف إلى عقد قمة سلام بحلول نهاية فبراير 2023"، تزامنا مع مرور عام على بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

• "أوكرانيا ستقوم بكل ما في وسعها للفوز بالحرب في 2023، لكن الدبلوماسية دائما ما تلعب دورا مهما".

• "تنتهي كل حرب بطريقة دبلوماسية. تنتهي كل حرب نتيجة إجراءات تتخذ في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".

• "يمكن أن تكون الأمم المتحدة أفضل مكان لعقد هذه القمة، لأن الأمر لا يتعلق بتقديم خدمة لبلد معين. هذا في الحقيقة يتعلق بإشراك الجميع".

• ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستدعى لحضور القمة، قال: "يجب أولا إجراء محاكمات جرائم الحرب في محكمة دولية".

• حول دور غوتيريش، قال كوليبا: "أثبت أنه وسيط ومفاوض فعال، والأهم من ذلك أنه رجل مبادئ ونزاهة. لذلك نرحب بمشاركته النشطة".

• قلل وزير الخارجية مرة أخرى من أهمية تصريحات السلطات الروسية بأنها مستعدة للمفاوضات.

• أضاف: "إنهم يقولون دائما إنهم مستعدون للمفاوضات وهذا غير صحيح، فكل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت عكس ذلك".