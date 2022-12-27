زيلينسكى: عمليات القتال فى الخطوط الأمامية بمنطقة دونباس باتت صعبة

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، كلمة عبر الفيديو عن زيلينسكى، قال فيها إن روسيا "تنفق جميع الموارد المتاحة لها، وهذه موارد كبيرة، للضغط من أجل تحقيق بعض التقدم على الأقل".

وفى الوقت نفسه، قدّم زيلينسكى الشكر إلى الموظفين الذين عملوا ليلة عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد لإعادة الطاقة الكهربائية إلى مناطق مختلفة فى أوكرانيا، موضحًا أنه على الرغم من استمرار بعض الانقطاعات، إلا أن الوضع يتحسن.