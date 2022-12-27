العالم اليوم - "لقد خذلت بلدك".. كونتي يعلق على هتافات معادية لهاري كين

انتم الان تتابعون خبر "لقد خذلت بلدك".. كونتي يعلق على هتافات معادية لهاري كين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 03:22 صباحاً - قال المدير الفني لتوتنهام هوتسبير أنطونيو كونتي، إنه لم تساوره أي شكوك بشأن تجاوز هاري كين خيبة أمله في كأس العالم مع استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين.

وعادل كين الرقم القياسي لواين روني هداف إنجلترا عبر العصور، عندما هز الشباك من ركلة جزاء أمام فرنسا، لكنه أهدر ركلة أخرى قرب النهاية لتخسر إنجلترا 2-1، في ربع نهائي المونديال.

وعاد كين إلى هوايته، الإثنين، عندما وضع الكرة في المرمى بضربة رأس رائعة في الدقيقة 65، قبل أن يدرك توتنهام التعادل 2-2 مع برنتفورد.

تعليقات كونتي للصحفيين

• "شخصيا، ليس لدي أي شكوك بشأن هاري وكفاءته وعقليته، وطريقة تعامله مع كل مباراة وتدريب".

• "بالتأكيد، بالنسبة لهاري، إنه يواجه موقفا غريبا لأنه قدم أداء جيدا حقا في كأس العالم. بلغت إنجلترا دور الثمانية ثم أهدر ركلة جزاء حاسمة. لكنك تعلم جيدا أنها كرة القدم".

• "يمكن أن تمر بلحظات إيجابية أو سلبية. إذا كنت قويا ذهنيا، إذا كنت لاعبا كبيرا، فهناك لحظة عليك فيها أن تتجاوز موقفا سلبيا وتمضي قدما. أعتقد أن هاري فعل هذا".

وكان مشجعو برنتفورد سخروا من كين بهتافات "لقد خذلت بلدك"، لكن كونتي قال إنه يجب على الجماهير أن تدعم اللاعبين بدلا من ذلك.

ورفع كين رصيده إلى 13 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم، وضمن هدف بيير إميل هويبرغ خروج توتنهام بالتعادل بعدما كان متأخرا صفر-2 بحلول الدقيقة 54.

وكانت هذه هي المباراة السادسة على التوالي التي تهتز فيها شباك توتنهام صاحب المركز الرابع أولا، لكن رد فعل الفريق في الشوط الثاني أثار إعجاب كونتي، الذي أشاد بـ"طريقة تسجيل الهدفين والحيوية والرغبة".