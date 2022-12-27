نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر direct link رابط منصة مدرستي الواجبات 1444 خطوات تحميل وحفظ الواجبات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي الواجبات من الحلول التعليمية المتميزة التي تساعد الطالب على حل واجباته والتأكد من صحة الإجابات على النحو الأمثل، وهي خدمة مقدمة من وزارة التعليم السعودية لأبنائها من الطلاب لتحقيق المزيد من التفوق والنجاح، فما هي طريقة استخدام منصة مدرستي لهذه الخدمة، وما هي الخدمات المتعددة التي تقدمها، هذا ما سنوضحه في سياق هذه السطور.

منصة مدرستي الواجبات

حتى يتمكن الطالب من الحل بالكيفية الصحيحة والاستفادة من الشروح المقدمة له عليه الدخول على الرابط الذي خصصته المنصة لهذا الأمر، حتى يقوم بحل الواجب ومن ثم يتم تقييمه إليكترونيا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط عمل الواجبات بمنصة مدرستي.

اضغط على كلمة مقرراتي ومن بعدها حدد المادة المطلوب حل واجبها.

انقر على أيقونة الواجب ويليها مربع الواجبات المنشورة.

عليك حل الواجب وبعد انهائه بشكل صحيحه قدمه على المنصة.

كيفية إضافة الواجب منصة مدرستي

لإضافة الواجبات التي تم حلها بمنصة مدرستي عليك القيام بهذه الخطوات:

تسجيل الدخول على رابط المنصة.

الضغط على كلمة واجبات من الصفحة الرئيسية.

الذهاب لخيار إضافة واجب.

اختيار المادة المحددة والتفاصيل المرتبطة بها.

كتابة اسم الواجب من خلال الكيبورد.

تحديد المصدر مع تعبئة الوصف الخاص بالدرس.

تحديد النطاق ويليه الضغط على أمر التالي.

إضافة الأسئلة عبر بنك الأسئلة والتعرف على الدرجات.

اختيار مربع الحفظ.

التوجه إلى القائمة الرئيسية والذهاب إلى زر الإرسال.

كتابة المطلوب من بيانات ويليه الضغط على أمر الحفظ.

كيفية حفظ الواجبات المدرسية

وفرت منصة مدرستي إمكانية حفظ الواجبات المدرسية والمنزلية عبر اتباع ما يلي من خطوات لحفظها:

الدخول على أمر حل الواجب لاستعراض قائمة تحتوي على الموعد النهائي لحل الواجبات والدرجات المحددة بالإضافة للخيار الخاص برفع الواجبات على المنصة.

تختر أمر ملف الواجب واستعراضه من جهاز الحاسوب الشخصي للطالب.

الضغط على زر الموافقة ويليه رفع ملف الواجب مباشرة من خلال استدعائه من مكان الحفظ بالحاسوب.

آخر خطوة الضغط على مربع الحفظ ثم النقر على أمر مرئي حتى يتمكن المعالم من رؤية الواجب وتقييمه.

تسجيل الدخول منصة مدرستي

بعد استمرار إعلان تعليق الدراسة في العديد من مناطق ومحافظات المملكة بسبب سوء الأحوال الجوية، يمكن الآن لكافة الطلاب في المملكة تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي لحل الواجبات المدرسية التي يتلقاها الطلاب، حيث يتابع الطلاب في المنطقة الغربية الدراسة عن بُعد بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة في هذه الأيام، حيث تم تحويل الدراسة إلى إليكترونية لهذا اليوم في مناطق تهامة.