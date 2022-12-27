نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر معرض الخريف البحرين the autum nfair 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نحيلكم إلى حجز معرض الخريف من خلال الرابط الرسمي the autum nfair 2022، يسمح الرابط بعملية حجز تذاكر مجانية الخاصة بمعرض الخريف بشكل إلكتروني، يتم النقر المزدوج على رابط معرض الخريف للأستفادة منه بالحصول على تذكرة دخول معرض الخريف، وسوف نكشف أهم تفاصيل معرض الخريف، حجزه، موعده، ومكان إقامة المعرض، عبر موقع ثقفني الإخباري في طيات هذا المقال الحصري، وكشفت الهيئة المنظمة للمعرض أنه لا يمكن الدخول إلى بحجزة تذكرة بشكل مسبق.
أسعار تذاكر معرض الخريف
يتم دخول معرض الخريف 2022 في البحرين مجانا، ولكن هناك آلية للتسجيل الإلكتروني المسبق للسماح بدخول المعرض عبر موقع معرض الخريف الالكتروني، الآن سنضعكم أمام طريقة الحجز لدخول معرض الخريف
خطوات حجز تذاكر معرض الخريف 2022 البحرين
- تسجيل الدخول موقع معرض الخريف
- بمجرد الدخول إبحث عن خيار register والنقر عليه.
- تحديد اللغة العربية من الأيقونات لتسهيل متابعة تسجيل معرض الخريف 2022.
- قم الآن بالضغط على زر سجل
- تضمين البيانات الشخصية المطلوبة عند ملء إستمارة التسجيل الإلكترونية.
- النقر على التالي
- عند قراءتك لسياسات التسجيل وإقرارك بالاجراءات بموجبها قم بالتأشير بعلامة الموافقة.
- يمكنك الإحتفاظ بتذاكر معرض الخريف عن طريق حفظها بالجوال او خيار إرسالها عبر البريد الإلكتروني.
معرض الخريف 2022 في البحرين
- معرض الخريف بنسخته الثالثة والثلاثين في مركز البحرين الدولي للمعارض.
- يضم ما يعادل 650 مشارك من 14 دولة لعرض منتجاتهم
- المتنوعة ما بين الأصناف الغذائية والألبسة والمنسوجات
- أيضاً تقديم الأزياء الشعبية لمختلف الدول في قسم الألبسة
- عرض المجوهرات والذهب
- محلات البخور العطورالخليجية والعربية
- تستمر الفعاليات الخاصة بمعرض الخريف حتى 33 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجز تذاكر معرض الخريف البحرين the autum nfair 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.