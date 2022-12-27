العالم اليوم - نائب ترامب والترشح للرئاسة.. الإعلام يؤكد والمتحدث ينفي

انتم الان تتابعون خبر نائب ترامب والترشح للرئاسة.. الإعلام يؤكد والمتحدث ينفي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 02:18 صباحاً - قالت وسائل إعلام أميركية إن نائب الرئيس السابق مايك بنس قدم رسميا الأوراق اللازمة للترشح لانتخابات 2024 الرئاسية إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، الإثنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي غرد به المتحدث باسم بنس، الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق دونالد ترامب، نافيا الأمر.

وقال المتحدث ديفن أومالي إن "نائب الرئيس السابق مايك بنس لم يتقدم للترشح لمنصب الرئيس اليوم".

وكان بنس قال في وقت سابق، إنه يفكر في الترشح لانتخابات 2024، لكن "لن يكون هناك قرار حتى تتاح له الفرصة لمناقشة الأمر مع أسرته بعد عطلة الأعياد".