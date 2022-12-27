أمريكا: 26 قتيلا على الأقل فى أسوأ عاصفة ثلجية منذ 50 عاما

جدة - نرمين السيد - وقال المدير التنفيذى لمقاطعة "إيري" مارك بولونكارز، إن الطرق ما تزال غير مؤهلة بعد للسير ولا يزال ما يقرب من 10000 شخص بدون كهرباء، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
ويكافح رجال الإنقاذ لتحرير الأشخاص المحاصرين فى سياراتهم، بينما ينفد الطعام من الأشخاص العالقين فى الملاجئ ودور رعاية المسنين.
وأضاف بولونكارز: "هذه هى الأسوأ على الأرجح فى حياتنا وربما فى تاريخ المدينة. هذه ليست النهاية بعد."
كانت خدمة الأرصاد الجوية قد حذرت من أن المزيد من العواصف الباردة ستصل من كندا يمكن أن تتسبب فى مزيد من الثلوج عبر السهول الكبرى والغرب الأوسط يوم الاثنين، وسيظل النصف الشرقى من البلاد فى حالة تجمد شديد.
وقالت حاكمة نيويورك كاثى هوشول اليوم إن المسؤولين المحليين طلبوا من الرئيس الأمريكى جو بايدن إعلان حالة الطوارئ، مما يوفر موارد إضافية للولاية.
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