العالم اليوم - زيلينسكي: الوضع على الخطوط الأمامية "صعب ومؤلم"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس "صعب ومؤلم"، ويتطلب كل "قوة وتركيز" بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "أولا وقبل كل شيء، الأوضاع على الخطوط الأمامية. باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في دونباس تتطلب أقصى قدر من القوة والتركيز".

وتابع: "الوضع هناك صعب ومؤلم. المحتلون ينشرون كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة، لتحقيق بعض التقدم".

كما ذكر زيلينسكي أن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة، وإنها مقطوعة عن نحو 9 ملايين من السكان.