الأردن يعزى اليابان فى ضحايا العواصف الثلجية

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، عن أحر التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب اليابان فى ضحايا العواصف الثلجية؛ التى أسفرت عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.





وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم الاثنين - تعاطف الأردن مع اليابان الصديقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن عواصف ثلجية القوية ضربت اليابان وخلفت عددا من الإصابات والوفيات، حيث كانت مصحوبة برياح قطبية، أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من المنازل، ما أدى إلى محاصرة بعض السكان داخل سياراتهم ومنازلهم بسبب الثلوج المتراكم.