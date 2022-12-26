بوركينا فاسو: مقتل 10 فى انفجار لغم بحافلة ركاب

جدة - نرمين السيد - قالت حكومة بوركينا فاسو فى بيان، اليوم الاثنين، إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون، فى انفجار لغم أرضى بحافلة ركاب شرق البلاد أثناء عيد الميلاد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





كانت الحافلة فى طريقها من بلدة فادا نجورما التجارية التى تبعد نحو 220 كيلومترًا عن العاصمة واجادوجو، وتتجه إلى بلدة كانتشارى القريبة من الحدود مع النيجر. ولم يعلن أحد مسؤوليته، لكن الهجوم وقع فى منطقة تقاتل فيها الحكومة متمردين مرتبطين بتنظيم القاعدة فى شمال إفريقيا ومقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية. ويسيطر المتمردون على مساحات شاسعة من الأراضى فى بوركينا فاسو. ومنذ عام 2015 شنوا غارات وفرضوا حصارًا على عدة بلدات فى المناطق الشمالية والشرقية من البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألفى شخص ونزوح نحو مليونين.

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