وزير الاقتصاد التونسى: معدل التضخم فى البلاد يصل إلى 10.5% العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير إن نسبة النمو ورغم ارتفاعها بنحو 3 أو 4 نقاط خلال هذا العام، إلا أن نسبة التحكم فى التضخم تعد مقبولة نسبيا إذا ما تم مقارنتها بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتى ارتفعت فيها نسب التضخم بحوالى 10 نقاط كاملة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف سعيد، فى تصريح اليوم الإثنين، أن عام 2023 سيكون عاما صعبا بسبب آثار الحرب الروسية الأكرانية على تونس وكل الدول غير المنتجة للنفط، وستشهد أسعار استيراد المواد الأساسية والمحروقات ارتفاعا، وهو ما تسبب فى زيادة النفقات المالية فى تونس لأكثر من 10 مليارات دينار إضافة إلى تكاليف التغيرات المناخية وشح الموارد المائية.
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