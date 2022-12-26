العالم اليوم - إثارة "عالمية" بين الهلال والنصر في ديربي الرياض

انتم الان تتابعون خبر إثارة "عالمية" بين الهلال والنصر في ديربي الرياض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 10:24 مساءً - في قمة أوفت بوعدها، تعادل قطبا العاصمة السعودية الرياض، الهلال والنصر، بنتيجة 2-2، ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي.

وعلى استاد "مرسول بارك"، الذي امتلأ على آخره، حمل "ديربي الرياض" إثارة كبيرة، وقدم لوحة فنية رائعة عكست مستوى الكرة السعودية المتطور.

وتقدم الهلال بهدف النيجيري أوديون إيغالو، قبل أن يعادل البرازيلي أندرسون تاليسكا الكفة للنصر.

وعاد الهلال وتقدم بفضل ركلة جزاء نفذها نجمه سالم الدوسري في الدقيقة 65، لكن النصر سجل هدف التعادل "القاتل" في الدقيقة 88، عن طريق لاعبه السعودي عبد الرحمن غريب.

وبهذا التعادل الثمين، حافظ النصر على صدارة ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن الشباب، الذي سيستطيع خطف الصدارة في حال انتصاره بالمباراة المؤجلة.

وظل الهلال بالمركز الرابع في ترتيب الدوري، بفارق نقطتين فقط عن النصر المتصدر.