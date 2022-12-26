نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هم المستفيدين من دعم الريف 1444 وشروط التقديم وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم الحكومة السعودي بتقديم برنامج الدعم الحكومي وهي تسعي دائما في تقديم برامج في جميع القطاعات وجميع المجالات، وهذا من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار المادي ورفع من مستوي المعيشة لتلك الأسر، فيعد برنامج دعم الريف هو من أبرز البرامج والذي يقوم بمساعدة العديد من الفئات، حيث يتم من خلاله صرف دعم مالي للمستحقين شهرياً، وهذا لمساعدة المواطنين في المشاريع الزراعية التي يقومون بها، وأيضاً تم أنشأ برنامج الدعم الريفي ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتحسين القطاع الزراعي.

من هم المستفيدين من دعم الريف 1444

العاملين في قطاعات الثروة الحيوانية.

والعاملين في قطاع الورد.

والعاملين في قطاع البن العربي.

والعاملين في منتجات المحاصيل البعلية.

والعاملين في قطاع النحل وإنتاج العسل الأبيض.

وأيضاً العاملين في منتجات الفاكهة.

والعاملين في قطاع الثروة السمكية.

ويتم تقديم الدعم الريفي للأسر الريفية التي تعمل في ( زيت السمسم، الخل، زيت الزيتون، حليب الموز، المخللات، عصير وعجينة التمر، النكهات، السمن، الدبس، القشطة، الجبن، زيت التين الشوكي، اللبنة، العصائر).

شروط التقديم في دعم الريف

يجب على المتقدم في الدعم الريفي أن يكون حامل لبطاقة التنقل أو يكون سعودي الجنسية، ويجب علي المواطن أن يكون عمره 21 عام، ويجب علي المواطن أن لا يكون يعمل لدي القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة، ويكون المواطن ممتن للمهن المدعمة للدعم الريفي، 6000 ريال سعودي يجب أن لا يزيد دخل المتقدم الشهري عن ذلك، ويجب علي المتقدم تقديم مع الطلب ما يثبت أنه مزاول لمهنة الزراعة، كما أن وزارة المياه والبيئة الزراعية السعودية قامت بوضع بعض الشروط والأحكام التي يجب علي المواطن الالتزام بها، وان يكون لدي المواطن حساب بنكي خاص، كما أن يستطيع الفرد التقديم كحد أقصي 3 برامج دعم.

طريقة التسجيل في دعم الريف