نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الانتخابات البلدية بعُمان.. مرحلة جديدة في مسيرة التنمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المنتظر أن تدخل سلطنة عمان مرحلة جديدة في مسيرة التنمية بعد نتائج الانتخابات البلدية، التي أجريت أمس في عهد السلطان هيثم بن طارق انتخابات لتشكيل 11 مجلسا بلديا في 11 محافظة، أسفرت عن فوز 126 مرشحا من بينهم امرأة من بين 696 مرشحا من بينهم 27 امرأة، وتعتبر هذه الانتخابات ذات أهمية خاصة لأنها تأتي بعد عدة مراسيم سلطانية وضعت خارطة طريق لتفعيل دور المجالس البلدية في تنمية المحافظات ، بما يسهم في تحقيق أسس المجلس وأهداف رؤية “عمان 2040”.

تنمية شاملة فى مختلف المحافظات

وتهدف هذه المراسيم إلى إشراك أعضاء المجالس البلدية في تنمية المحافظات، والسعي لتحقيق التنمية المتوازنة والاستخدام الأمثل للموارد، بما يؤدي إلى التنمية الشاملة والمستدامة للسلطنة، وتهدف هذه المراسيم أيضًا إلى تمكين المحافظات من إدارة شؤونها وتخطيط وتنفيذ الاحتياجات الداخلية لمواطنيها ، بحيث يتم ربط جميع الأمور في المستقبل بالمحافظات والمحافظين والمجالس البلدية، وسبق أن أكد السلطان هيثم بن طارق أنه: “آن الأوان ألا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرارات المجتمعية، وقد أصبح دور المحافظين وكذلك دور المجالس البلدية مهمًّا جدًّا وعلى الجميع التفاعل”.

كما أكد وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي أن السلطان هيثم بن طارق ركز على تفعيل دور مجالس البلدية ، وتطوير تشريعاتها التنظيمية لدفعها إلى تطوير المزيد من الشراكات مع الحكومة في الشؤون البلدية وتعزيز عملية البناء والتطوير في المحافظات لتصبح أحد روافد العمل الوطني لتحقيق ركائز وأهداف رؤية عمان 2040، وقال في كلمة خلال إعلان نتائج الانتخابات مساء الأحد ، إن الحكومة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تطوير وتحديث أدوات وإجراءات تنظيم الانتخابات بما يتماشى مع الرؤية الوطنية ومختلف جوانبها وتوجهاتها. • انطلاقا من تطوير تطبيقات جديدة عالية الدقة تمكن من التحول الرقمي من خلال أتمتة جميع خطوات ومراحل العملية الانتخابية ، بدءا من طلب التسجيل في السجل الانتخابي والمرشحين إلى عملية التصويت والفرز.

نتائج الانتخابات البلدية

لدى الفائزين مهمة رئيسية في تحقيق الرؤية السلطانية، وتلبية تطلعات المواطنين الذين يشعرون بالثقة في تمثيلهم في المجلس، وتعزيز الخدمات والأنشطة المحلية والبلدية، تتركز في 26 تخصصاً أبرزها إبداء الرأي حول الاستثمار في الموارد على مستوى المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في عموم المحافظة، وإبداء الرأي وتقديم مقترحات للتواصل مع المحافظة بأكملها، وتقوم المحافظة بتطوير مدن المشاريع ذات الصلة ووجهاتها السياحية ، والتواصل مع المجتمعات المحلية وهيئات القطاع الخاص لفهم آرائهم ومقترحاتهم لخدمة المحافظة وتنميتها.