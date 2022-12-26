نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الانتخابات العمانية.. 126 عضوا بينهم امرأة بـ11 مجلسا بلديا في المقال التالي

عمر شويل - جدة من بين 126 مرشحا أعلن فوزهم في الانتخابات البلدية 2022 في سلطنة عمان فازت امرأة، جاء ذلك بحسب النتائج التي أعلنها المهندس خالد بن هلال البوسعيدي نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية التي عقدت مساء الأحد انتخابات المجلس البلدي الثالثة، تنافس 696 مرشحًا بينهم 27 امرأة على 126 مقعدًا موزعين على 11 مجلسا بلديا لـ11 محافظة في السلطنة تضم 63 ولاية، ومن بين الفائزين البالغ عددهم 126 الذين أعلنت أسماؤهم ، فازت فايزة بنت خلفان بن عبد الله الشمسية بولاية السنينة في محافظة الإبرايمي، وبحسب النتائج الرسمية بلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات 39.42% بمجموع 288 ألفًا و469 ناخبًا وناخبة من أصل 731 ألفًا و767 ناخبًا وناخبة يحق لهم التصويت، بحسب النتائج الرسمية.

تفعيل دور المجالس البلدية

أكد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني أن السلطان هيثم بن طارق ركز على تفعيل دور مجلس المدينة وصياغة تشريعاته التنظيمية لدفعهم إلى تطوير المزيد من الشراكات مع الحكومة في الشؤون البلدية، تعزيز عملية البناء والتطوير في المحافظات لتصبح أحد روافد العمل الوطني لتحقيق ركائز وأهداف رؤية عمان 2040، وقال في كلمته خلال إعلان نتائج الانتخابات إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير وتحديث أدوات وإجراءات تنظيم الانتخابات بما يتماشى مع هذه الرؤية الوطنية وجميع جوانب وتوجهات التحول الرقمي، وتطويرتطبيقات جديدة عالية الدقة تعتمد على السرية والأمن السيبراني لأتمتة جميع خطوات ومراحل العملية الانتخابية ، بدءاً بسجل الناخبين وطلب تسجيل المرشحين وحتى عملية التصويت والفرز وقالت إن الانتخابات اعتمدت بالكامل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، باستخدام الهواتف الذكية للتصويت للناخبين داخل وخارج سلطنة عمان، وهنأ وزير الداخلية الفائزين بعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة متمنياً لهم التوفيق في المرحلة المقبلة من مهامهم.

مشاركة الشباب في العملية الانتخابية

ويعتمد الشباب بشكل خاص على دور المجالس البلدية في العمل مع الحكومة وجميع الأطراف لتحقيق تطلعاتهم، تتجلى نسبة مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وهي من أبرز المؤشرات الإيجابية للانتخابات البلدية، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 39.4% حيث شارك في الانتخابات 288 ألفا و469 ناخبا وناخبة من أصل 731 ألفا و767 ناخبا وناخبة، وهي نسبة مشاركة تقترب من الانتخابات السابقة التي جرت في 2016.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 عامًا يشاركون في العملية الانتخابية؛ ووفقًا للمؤشرات التي نشرتها وزارة الداخلية العمانية، فإن هذه الفئة هي الأكثر مشاركة تليها الفئة العمرية “41-50” ثم هناك الفئة العمرية “21-30″، ويتكون المجلس البلدي في فترته التي تمتد 4سنوات في كل محافظة من رئاسة المحافظ، والأعضاء المعينين حسب وصفه الوظيفي، والأعضاء المنتخبين للولاية واثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة على ألا يكونا موظفين في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.