نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الشامسية” من باحثة عن عمل إلى عضوة في المجلس البلدي فى عمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسفرت انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة فى عمان أمس عن 126 عضوا بينهم سيدة واحدة عضو المجلس البلدي، وهى فايزة بنت خلفان بن عبد الله الشامسية الحاصلة على عضوية المجلس البلدي لمحافظة البريمي عن ولاية السنينة، وأوضحت فايزة بنت خلفان أنها باحثة عمل وتخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، ولديها مشاركات مجتمعية متنوعة في الدولة في مجالات الصحة والتطوع والتعليم وغيرها، وهي أيضًا عضوة في الشؤون البلدية للدولة وعملت سابقًا كمراسلة لصحيفة عمان.

الشامسية عضوة في المجلس البلدي فى عمان

وقالت الشمسية إنها حصلت على 68 صوتا من إجمالي 232 صوتا حصل عليها مرشحو الولاية، فيما كان اثنان آخران يتنافسان بجانبها، موضحة أن العدد الإجمالي للأصوات كان ضئيلا بسبب انخفاض الكثافة السكانية في الولاية، وأوضحت أن لم يكن هناك الكثير من الدعاية الإعلامية لترشحها ، لكنها جاءت من الوعي والثقة في المجتمع ، وشكرت من منحها الثقة وقالت: “بإذن الله نكون قدها في تحمل المسؤولية والاهتمام بالولاية”، الجدير بالذكر أن عدد المترشحات لانتخابات الفترة الأولى (2012-2016م) بلغ 23 مترشحة حصلت 4 منهن على العضوية، كما بلغ عدد المترشحات للفترة الثانية (2016-2022م) 23 مترشحة حصلت 7 منهن على العضوية، أما في الفترة الثالثة فقد ترشحت 27 امرأة لعضوية المجالس البلدية، وحصلت امرأة واحدة على عضوية المجالس.

تفعيل دور المجالس البلدية

وفى نفس السياق أكد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني أن السلطان هيثم بن طارق ركز على تفعيل دور مجلس المدينة وصياغة تشريعاته التنظيمية لدفعهم إلى تطوير المزيد من الشراكات مع الحكومة في الشؤون البلدية، تعزيز عملية البناء والتطوير في المحافظات لتصبح أحد روافد العمل الوطني لتحقيق ركائز وأهداف رؤية عمان 2040، وقال في كلمته خلال إعلان نتائج الانتخابات إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير وتحديث أدوات وإجراءات تنظيم الانتخابات بما يتماشى مع هذه الرؤية الوطنية وجميع جوانب وتوجهات التحول الرقمي. • تطوير تطبيقات جديدة عالية الدقة تعتمد على السرية والأمن السيبراني لأتمتة جميع خطوات ومراحل العملية الانتخابية ، بدءاً بسجل الناخبين وطلب تسجيل المرشحين وحتى عملية التصويت والفرز وقالت إن الانتخابات اعتمدت بالكامل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، باستخدام الهواتف الذكية للتصويت للناخبين داخل وخارج سلطنة عمان، وهنأ وزير الداخلية الفائزين بعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة متمنياً لهم التوفيق في المرحلة المقبلة من مهامهم.