نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي الفترة الثالثة عن النتائج الأولية، حيث بلغ عدد الناخبين المشاركين في الانتخابات 288469 بنسبة 39.42٪، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الأولى بعدد 59149 ناخباً، تليها محافظة شمال الباطنة 51432 ناخباً، ثم جنوب الشرقية بـ 35.070 ناخباً ، ثم جنوب الباطنة بـ 27815 ناخباً، ثم محافظة الباطنة 51432 ناخباً، ثم مسقط 24.074 ناخبا، وأدلى الناخبون بأصواتهم حول من سيمثلهم حيث يتم إجراء عملية التصويت عبر الهواتف الذكية من خلال تطبيق “انتخب” الذي أطلقته وزارة الداخلية، وتنافس 696 مرشحًا بينهم 27 امرأة على 126 مقعدًا موزعين على 11 مجلسا بلديا لـ11 محافظة في السلطنة تضم 63 ولاية.

طريقة الاستعلام عن نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022

تعتبر نتائج الانتخابات البلدية في سلطنة عمان إلى حد بعيد الحدث الأبرز حيث يبحث الكثيرون عن طريقة لمعرفة نتائج انتخاب الأعضاء للدورة الثالثة للمجلس البلدي في عام 2022، حيث عقدت مساء الأمس الأحد، وقد أعلنت وزارة الداخلية الخطوات التالية للاستعلام من نتائج الانتخابات:

الانتقال الي موقع انتخابات المجلس البلدية.

انقر فوق المربع الموجود في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة.

انقر فوق أيقونة تحديد المحافظة.

سترى إحصائيات عددية للناخبين.

سيتم عرض نتائج الانتخابات في هذه الصفحة.

رابط الاستعلام عن نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 سلطنة عمان

الآن يمكن للجميع في سلطنة عمان التعرف على نتائج انتخابات المجالس البلدية لعام 2022 من خلال موقع انتخابات المجلس البلدية التابع لوزارة الداخلية على الإنترنت، والجدير بالذكر أن موقع انتخابات مجلس المدينة يوفر إحصاءات عن الناخبين المسجلين، والناخبين المصوتين، وكذلك مؤشرات توزيع التصويت حسب المحافظة، ويتم تحديث تلك الإحصائيات كل ساعة.

نتخابات المجلس البلدي 2022 سلطنة عمان

لدى الفائزين مهمة رئيسية في تحقيق الرؤية السلطانية، وتلبية تطلعات المواطنين الذين يشعرون بالثقة في تمثيلهم في المجلس، وتعزيز الخدمات والأنشطة المحلية والبلدية، تتركز في 26 تخصصاً أبرزها إبداء الرأي حول الاستثمار في الموارد على مستوى المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في عموم المحافظة، وإبداء الرأي وتقديم مقترحات للتواصل مع المحافظة بأكملها، وتقوم المحافظة بتطوير مدن المشاريع ذات الصلة ووجهاتها السياحية ، والتواصل مع المجتمعات المحلية وهيئات القطاع الخاص لفهم آرائهم ومقترحاتهم لخدمة المحافظة وتنميتها.